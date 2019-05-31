Isparta'da korkutan yangın

Isparta Fatih Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangının çıktığı evde orta çapta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki 4768. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D.'ye ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, polis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Yangının meydana geldiği evde orta çapta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.