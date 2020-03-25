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Isparta'da korkutan yangın

Isparta’da tek katlı binanın bahçesinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Isparta'da tek katlı binanın bahçesinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Evin kömürlük ve eşya deposu kısmında çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi 1809. Sokak'ta saat 11.00 sularında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kezban A.'nın tek katlı evinin bahçesindeki kömürlük ve eşya deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi büyüyen alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında Kezban A'nın evde olmaması ve yangının etraftaki evlere sıçramaması olası yaralanma ve can kaybını önledi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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