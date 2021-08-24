Isparta'da korona virüse en çok 19-30 yaş arası yakalanıyor

Mehmet Karakaya, kentteki Covid-19 vaka sayısının ilk günden bu yana 56 bine ulaştığını belirterek, “Ağustos itibariyle 19-30 yaş arasındaki yoğunluk fazla. Diğer yaş gruplarında 50 yaş üstünde pozitiflik azalıyor. O yaş gurubunda yüzde 95'in üzerinde aşılama var” dedi.

Isparta'nın korona virüs(Covid-19) salgınındaki son durumu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıyla masaya yatırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ve sağlık yöneticileri katıldı.,

“Evde takip ettiğimiz kişi sayı 4 bin 399”

Isparta'nın güncel vaka sayıları, yatan hasta sayıları, aşılama çalışmaları ve sağlık alt yapısı hakkında bir sunum gerçekleştiren Dr. Karakaya, kentteki vaka sayısının ilk günden bu yana 56 bine ulaştığını söyledi. Kentteki vaka sayılarının son 3 günde ortalama 250'ye düştüğünü belirten Karakaya, “Ama son bir haftada 250-350 vaka arasında geziyoruz. Ağustos itibariyle 19-30 yaş arasındaki yoğunluk fazla. Diğer yaş gruplarında 50 yaş üstü arttıkça pozitiflik azalıyor. O yaş gurubunda yüzde 95'in üzerinde aşılama var. Evde takip ettiğimiz kişi sayı 4 bin 399. Isparta'da şu anda 15 bine yakın temaslı kişi takip ediyoruz. Kentte yüzde 80'in üzerinde aşılıyız” dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu da bir an önce tüm vatandaşların aşılarını tamamlamaları çağrısında bulunarak aşı olunsa bile maske, mesafe, temizlik kurallarından kesinlikle taviz verilmemesini istedi.