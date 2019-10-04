Isparta'da 'Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa' temalı Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Isparta'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Isparta Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, daire müdürleri, okul müdürleri, sağlık ve spor çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl ‘Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca, obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası işbirliği ve eş güdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı hazırlandı. Etkinlikte konuşan Isparta Vali Yardımcısı Dr.Hakan Kubalı, ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' diyerek, herkesi spor yapmaya davet etti.

Program çerçevesinde, toplumda farkındalık oluşturulması adına toplum sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunulması, çocuk ve gençlerde fiziksel aktivite alışkanlığı ve farkındalığının arttırılmasına yönelik özel gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler de planlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Nazmi Toker Ortaokulu, Nazmiye Demirel Ortaokulu, Ülkü Ortaokulu öğrenci, öğretmenleri, sağlık personeli, spor personeli katılım ve işbirliği ile spor uzmanları eşliğinde yürüyüş, kültür - fizik hareketleri yaptırılarak, sonrasında geleneksel oyunlar (halat çekme, çuval oyunu roket vb.) oynandı.

Müzik eşliğinde, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerinin sağlandığı etkinlikte ayrıca, açılan stantlarda İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından beden - kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirilerek, beslenme konusunda broşür – şapka – elma ve su dağıtımı eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Kubalı: “Sağlık için spor yapalım”

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek, “Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa temasıyla” gerçekleştirilen etkinliği hazırlayan yetkilileri kutladı. Sporun hayatında her zaman olmasının gerektiğinin altını çizen Vali Yardımcısı Kubalı, Ulu Önder Atatürk ün söylediği belirtilen ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünü hatırlatarak, herkesi spor yapmaya davet etti.