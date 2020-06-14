Isparta'da köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor

Isparta'da İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen sıcak aslfat çalışması Eğirdir'e bağlı köylerde devam ederken Vali Ömer Seymenoğlu da çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Isparta'da 2020 yılı sıcak asfalt sezonun açılmasıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eğirdir ilçesinin köylerinde çalışmalarını yürüten ekipler Yukarı Gökdere, Serpil ve Eyüpler köylerindeki çalışmalarını tamamladı. Balkırı köyündeki 2 km'lik yolda ise sıcak asfalt çalışması sürüyor. Çalışmaları sık sık yerinde denetleyen Vali Ömer Seymenoğlu Balkırı köyünde de devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

İnceleme sırasında açıklama yapan Balkırı Köyü Muhtarı Adil Özdemir, yapılan sıcak asfalt çalışmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek çalışmada emeği gecen başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere Milletvekilleri ve İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Turgut Kara ise Yukarı Gökdere, Serpil ve Eyüpler köylerindeki çalışmalarını tamamladıklarını, Balkırı köyündeki 2 km'lik asfaltı tamamlayarak, Çay köyünde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Kara, çalışmalar kapsamında toplamda 11 km'lik yolun asfaltlanacağını belirtti.