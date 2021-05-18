Isparta'da köylerin altyapı hizmetlerine 20 milyon lira harcanacak

Isparta'da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin alt yapı hizmetleri için 20 milyon lira harcanacağı bildirildi.

2021 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu katıldı.

Toplantıda köylerimizde yapılacak olan 61 altyapı projesi için toplam 20 Milyon TL kaynak ayrıldığı belirtilirken, bu projelerden 48'i içme suyu, 12'si köy yolu, 1'i ise kanalizasyon çalışması şeklinde olacak.

Vali Seymenoğlu toplantıda yaptığı açıklamada önceliklerinin köylerdeki içme suyu altyapıları olduğunu söyleyerek, kaymakamlardan köylerdeki su aboneliği çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi. Vatandaşların su aboneliği sayesinde daha kaliteli hizmet alacağını bunun yanında su israfının da azalacağını belirten Vali Seymenoğlu köylerdeki projelerde mali kaynağın yetersiz kalması durumunda İl Özel İdaresince destek verilebileceğini de sözlerine ekledi.