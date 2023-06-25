Isparta'da kuaförlerde bayram yoğunluğu başladı

Isparta'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kuaförlerde yoğunluk oluşturdu.

Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem erkek hem de kadın kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bayrama bakımlı bir şekilde girmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle kuaförler fazla mesai yaparak müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor.

Isparta'da bay-bayan kuaförü işletmecisi Osman Balcı, Kurban Bayramı sebebiyle kuaför salonunda ciddi bir yoğunluğun başladığını belirterek, yoğunluğa cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde randevulu sistemle çalıştıkları için müşterilere rahat rahat hizmet verdiklerini söyledi. Bayram yoğunluğunu müşterilere yansıtmadan güzel bir şekilde hizmet verip onları bayrama iyi bir şekilde hazırlayan Osman Balcı arife günü de müşterilerine hizmet vereceklerini kaydetti.