Isparta'da kullanılmayan lastikler yeniden ekonomiye kazandırılacak

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilkini geçen hafta Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği lastik toplama çalışmalarına Gül Küçük Sanayi Sitesi ile devam etti. Ömrü tükenen lastikler, belediye ekiplerince araçlara alındı ve bir noktada biriktirildi. Sanayi siteleri lastik yığınlarından kurtarılırken, biriktirilen lastikler ise geri dönüşüme kazandırılacak.