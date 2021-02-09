Isparta'da kumar baskınında yakalanan 23 kişiye 91 bin lira ceza

Isparta'da emniyet ekiplerinin düzenlediği kumar baskınında yakalanan 23 şahsa 91 bin 534 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat'ta Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak üzerinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yerine düzenlenen operasyonda 23 şahıs kumar oynarken yakalandı. İş yerinde yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 527 adet iskambil kâğıdı, 50 TL ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi.

İş yerinin işletmecisine ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 91bin 534 TL para cezası uygulandı. İş yeriyle ilgili de adli işlem başlatıldı.