Isparta'da kumar oynayan 8 kişiye 31 bin 880 TL para cezası

Isparta'da bir adrese düzenlenen operasyonda içeride kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye toplam 31 bin 880 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat günü saat 15.15 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında içeride 8 şahıs kumar oynarken yakalandı. Yapılan incelemede ikametin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği, 528 adet iskambil kâğıdı, 12 adet okey taşı, 53 adet oyun pulu, 4 adet yazboz kâğıdı ve 865 TL para bulunduğu tespit edildi.

İkamet sahibi hakkında ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 31 bin 880 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili de gerekli idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.