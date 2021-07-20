Isparta'da kurban kesiminin adresi belediye mezbahanesi oldu

Isparta'da vatandaşlar bayram namazının ardından Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kesim yerlerine akın etti. Koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde alındığı Isparta Belediyesi Mezbahanesine bu yılda ilgi yoğun oldu.

Isparta'da , bayram namazının ardından başlayan urban kesilerinin adresi Korona virüs tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı Belediye Mezbahanesi oldu. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve mezbahane çevresinde düzenin oluşturulması için zabıta ekipleri iş başındaydı. Tekbir ve dualarla kesilen kurbanlar, titizlikle parçalanıp sahiplerine teslim edildi.