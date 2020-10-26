Isparta'da kurtların saldırısı sonucu 15 koyun telef oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyünde kurtlar, koyun sürüsüne saldırarak, 15 hayvanı telef etti. Köy Muhtarı Şaban Sürücü, ilkbahar aylarından bu yana kurt ve çakalların saldırısı sonucu 100'e yakın hayvanın telef olduğunu belirterek, yetkililerden bu konuda yardım istedi.

Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyüne inen kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı. Saldırı sonucunda 15 koyun telef oldu. Olayın ardından açıklama yapan Yukarıkaşıkara köy muhtarı Şaban Sürücü, bu konuda acil çözüm bulunmasını istedi. Sürücü, “Son dönemde ikinci saldırıyla karşılaştık. İlkinde 30 ikincisinde ise 15 hayvanımız telef oldu. İlkbahar aylarından bu yana da yaklaşık 100 hayvanımız kurt ve çakalların saldırısı sonucu telef oldu. Telef olan bir koyunun karnından 3 yavru çıktı. Bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetkililer bu konuda bize yardımcı olsunlar” diye konuştu.