Isparta'da KYK öğrenci yurtları kapasite arttırdı, açıkta kalan öğrenci sayısı azaldı

2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversiteli öğrencilerin beklediği Isparta KYK yurtları hak kazanan listeleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu listelerde ismi olmayanların tercihi ise özel yurtlar olacaktı. Fakat bu yıl Isparta KYK öğrenci yurdu yatak kapasitesini ciddi şekilde arttırdığı için, açıkta kalan öğrencilerin sayısında azalma yaşandı. Özel yurtlar bu sebep ile yurtlarında kalacak öğrenci bulamıyor.

Özel yurtlardan biri olan Hasan Can Türk Erkek Öğrenci Yurdu, yurt müdür yardımcısı Sadık Çelik, "Isparta'da yurt fiyatları geçen sene ortalama Bin 500 ile 3 bin TL iken, bu sene biraz artış oldu. Ortalama 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında yükseldi. KYK yurtları Isparta'da yaklaşık 20 bin yataklı olduğu için bu seneki başvuruların hemen hemen tamamını aldı. Bu sebepten dolayı yurtlarımızda kayıtlarımız istenen seviyede değildir. Öğrencilerimizi bekliyoruz, kayıtlarımız devam ediyor” dedi.