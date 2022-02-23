Isparta'da lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi.

Kaza, Eğirdir yolu Aliköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, portakal yüklü İbrahim Toptaş'ın kullandığı 07 RY 795 plakalı kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almazken, portakallar etrafa dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü İbrahim Toptaş'ı yan yatan araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücünün yara almadığını belirledi.