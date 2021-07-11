Isparta'da lavanta şenliği

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta sezonu açılışında sporcular ve halk oyunları ekibi mor renkli bahçelerde gösteri yaparken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kuyucak'a bu yıl 1 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Türkiye'de ‘lavanta kokulu köy' olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta sezonu açılış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Mehteran gösterisi ile başlayan etkinlikte sporcular, mor renkli bahçelerde gösteriler sundu. Sporcular tekvando, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, badminton ve ayak tenisi alanlarında hünerlerini sergilerken, lavanta bahçelerinde halk oyunları gösterisi de izleyenlerden büyük beğeni aldı. Gösterilerin ardından Vali Ömer Seymenoğlu ve katılımcılar, lavanta sezonunun açılışı kapsamında mor renkli balonları gökyüzüne bıraktılar. Daha sonra lavanta bahçelerinden mehteran ve atlılar eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü köy meydanına kadar devam etti. Köy meydanında da farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

“Lavantayı görmek isteyenler Isparta'ya uğramalı”

Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye'nin 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine başladığını belirterek, pandemi kuralları çerçevesinde bu tür etkinliklerin yapılabildiğini söyledi. Pandemi sürecinde insanların doğaya çıkmayı özlediğini belirten Vali Seymenoğlu, “Son yıllarda ülkemizin birçok ilinde, ilçesinde kırsal turizmi ön plana çıkarmak için lavanta bahçeleri oluşturulmaya başlandı. Altını çizerek söylüyorum lavantayı görmek isteyen vatandaşlarımızın Isparta'ya uğraması lazım. Vatandaşlarımızın özellikle lavantada Keçiborlu ilçemize bağlı Kuyucak köyümüzü görmeden lavanta bahçelerini gezdik dememesi lazım. Çünkü lavanta bu bölgede 80-90 yıldır çiftçilerimiz tarafından turizmden önce de üretimi yapılıyordu. Ancak son 5-6 yıldır bu güzel mor bahçelerimizi turizme kazandırmak için gayret sarf ediyoruz” dedi.

“Kentin farklı noktalarında lavanta bahçeleri oluşturuyoruz”

Isparta'da 1400 rakımlı Davraz Kayak Merkezi ve Keçiborlu ilçesine bağlı Kavak köyünde 1600 metredeki Söğüt Dağı'nda gül ile lavanta bahçeleri oluşturulduğuna değinen Vali Seymenoğlu, “Bu bahçelerimizi bu tarihlerde görmek mümkün. Eğirdir'in Sorkuncak köyünde Eğirdir Gölü'ne nazır yeni 100 bin metrekare bir lavanta bahçesi oluşturmaktayız. Bunu şunun için yapıyoruz; bu kalabalıkları şehrimizin farkı noktaları ve köylerine yaymak istiyoruz. Çünkü dışarıdan gelen insanlarımız gezerek, görerek ve eğlenerek harcama yapıyor. Kırsalda yaşayan ve tarım yapan insanımız da turizmle kendisine katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Bu yıl 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz”

Geçen yıl pandemiye rağmen Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerini 350 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Vali Seymenoğlu, bir önceki yıl ise ziyaretçi sayısının 1 milyon olduğunu söyledi. Seymenoğlu, “Bu yıl zannediyorum yine 1 milyon rakamına ulaşmış olacağız. Bu yıl ilk bir haftada köyümüze 25 bin aracın girdiğini tespit ettik. Bu da yaklaşık 100-120 bin ziyaretçi demektir. Önümüzdeki 45 gün içerisinde bu 1 milyon rakımına çıkacaktır. Bu da yöremiz insanına katkı sağlıyor. Diğer taraftan ziyarete gelenler doğal ortamda, mor bahçelerde fotoğraflar çekiyorlar. Gelecek nesillere güzel fotoğraflarla hatıralar bırakmış oluyor. Pandemi sürecinde evinde kapanıp bunalmış olan vatandaşlarımız ve doğaseverleri Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine davet ediyorum” dedi.