Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane

Isparta'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kütüphanesi rengarenk hale getirerek modernleştirildi. ‘Z Kütüphane' ismi verilen kütüphanede öğrenciler hem ders çalışıp kitap okuyor hem de zeka oyunları oynuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesi kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki kütüphaneler yenileniyor. Bu kapsamda Isparta'da bulunan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle farklı bir konsept geliştirdi. Okulda öğrencilerin kütüphaneye olan ilgilerini arttırabilmek adına duvarlar rengarenk boyandı, renkli masalar tercih edildi. Kitaplarının yanı sıra zeka oyunlarına da yer verilen kütüphanenin adına da ‘Z Kütüphane' ismi verildi. Öğrenciler okuldaki boş zamanlarında kütüphaneye gelerek ders çalışıp kitap okurken aynı zamanda zeka oyunlarını da oynayabiliyor.

“Kitap yardımı kampanyası başlatıldı”

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Faruk Küçüktepe, kütüphane haftası kapsamında okulda bir modern kütüphane oluşturmak istediklerini bunu da diğer kütüphanelerden farklı yaptıklarını söyledi. Küçüktepe, “Z kütüphane adı altında bir kütüphane oluşturmaya çalıştık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kütüphanemize destek verdi. Aynı zamanda Modern Evler Mahallesi muhtarlığı ile kütüphanemize kitap yardımı konusunda bir kampanya başlattık” dedi.

“Zemini gözü az yoran renge boyadık”

Z kütüphanenin yeni nesil kütüphaneyi temsil ettiğini belirten Küçüktepe, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul projesi altında Isparta'da 4 okulda bu kütüphaneler oluşturuldu. Kütüphanedeki kitaplıklara ‘word kitaplık', ‘satürn kitaplık' gibi isimler verdik. S masalarımız var. Bu da öğrencilere değişik geliyor. Öğrencilerimiz dikkatini çekmek ve daha çok okumaya teşvik etmek istiyoruz. Pandemi sürecinde her masaya en fazla 2 kişi oturtuyoruz. Yeni nesil öğrenciler mekanları rengarenk istiyor. Zemini bile farklı renk yaptık. Araştırdık, gözü az yoran fıstık yeşili renkmiş. Biz de zemini bu renkle kapladık” diye konuştu.

“Kütüphanede zeka oyunları da yer alıyor”

Okul Müdürü Erdal Yıldırım da Z kütüphanenin zenginleştirilmiş kütüphane anlamına geldiğini söyledi. Yıldırım, “Burada sadece kitap yok zeka oyunları da yer alıyor. Bakanlığımız ve il milli eğitim müdürlüğümüz aracılığıyla okulumuza modern bir kütüphane kazandırdık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.