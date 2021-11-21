Isparta'da maddi durumu iyi olmayan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Ailedeki kişi sayısına göre aylık limitli üç tip alışveriş kartına sahip olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, belediyenin Gıda ve Giyim Bank'ından temel gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gıda ve Giyim Bank'ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yetkililere ürünlerin son kullanma tarihlerinin devamlı kontrol edilmesi talimatını veren Başkan Başdeğirmen, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız vermiş olduğumuz kartlarla her ay buradan alışveriş yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız her türlü gıda ihtiyaçlarını ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Giyim bölümümüzde de kullanılmamış sıfır ürünler bulunuyor. İhtiyaç sahiplerimiz kendisinin ya da aile bireylerinin giyim konusundaki ihtiyaçlarını da alabiliyor. Burası bizim önemli yerlerimiz, Allah devletimize zeval vermesin” dedi.