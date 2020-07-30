Isparta'da mahalle sakinlerinin asansörlü üst geçit sevinci

Yaşlılar, öğrenciler ve engelli vatandaşlar için büyük önem taşıyan üst geçit hizmet vermeye başladı.

Daha önce karayolları tarafından yapılan ancak asansör bulunmadığı için özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların kullanmakta oldukça güçlük çektiği 142 Cadde üzerinde bulunan yaya üst geçidine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları ile iki adet asansör yapıldı. Çalışmaları tamamlanan üst geçit vatandaşların kullanımına sunulurken, asansöre ulaşımı sağlayan kaldırımlarda engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Modernevler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı, mahallerinde nüfus yoğunluğunun bulunduğunu söyledi. Özbayrakçı, “Alan darlığından dolayı engelli geçidi yapılamadığından engelli asansörüne ihtiyaç duyuldu. Belediye başkanımızdan bu konuda yardım talep etmiştik. Başkanımız da mahalle sakinlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına olumlu cevap verdi ve asansörümüz yapıldı. ” dedi.

Mahalle sakinleri de asansör yapılmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, “Başkanımız isteğimizi yerine getirdi. Özellikle yaşlılarımız, çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımız karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekiyordu. Bu sorun başkanımızın duyarlılığı sayesinde aşıldı. ” görüşlerinde bulundular.