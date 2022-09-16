İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da market tuvaletinde şüpheli ölüm

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde bulunan market tuvaletinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde bulunan market tuvaletinde bir erkeğe ait ceset bulundu.


Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market sahibi A.K.A. ve Mehmet Zengin, gece markette konakladı. Sabah saatlerinde tuvalete gideceği sırada Mehmet Zengin'in cansız bedeni ile karşılaşan dükkan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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