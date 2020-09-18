Isparta'da maske takmayan 18 kişiye toplam 16 bin 200 lira ceza

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de 07.00-23.00 saatleri arasında Türkiye genelindeki korona virüsle mücadele kapsamında 10 trafik timi ve 37 asayiş timinde görevli toplam 172 personelin katılımıyla tüm yaşam alanlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda jandarma ekipleri, 20 berber/kuaför, bir ticari taksi, bir taksi durağı, bir toplu ulaşım aracı, 2 pazar yeri, 103 kahvehane, 37 lokanta ve restoran, 7 piknik alanı, 3 konaklama tesisi, bir çay bahçesi, 3 düğün salonu, 2 internet kafe, 4 halı saha, 3 dernek ile 93 caminin denetimi yaptı. Denetimler sırasında 18 kişiye zorunlu maske takma kuralını ihlalden toplam 16 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.