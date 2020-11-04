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Isparta'da maske takmayan bin 235 kişiye 1 milyon 111 bin TL ceza uygulandı

Isparta’da emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske takma kuralına uymayan bin 235 kişiye toplamda 1 milyon 111 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Isparta'da emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske takma kuralına uymayan bin 235 kişiye toplamda 1 milyon 111 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.


Isparta'da denetim ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Bu kapsamda en dikkat edilen konuların başında maske takma zorunluluğu geliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de aralıksız olarak maske denetimi gerçekleştiriyor. Alınan bilgiye göre, kentte maske takma zorunluluğu getirildiği 16 Mayıs 2020 tarihinden bu yana bin 235 kişiye toplamda 1 milyon 111 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.


Kentteki korona virüs denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

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