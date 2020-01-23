Isparta'da merhum bilardocular anısına 3 Özel Bant Akdeniz - Ege Bölgesi Turnuvası

Isparta'da merhum bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına 24-26 Ocak tarihleri arasında Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası düzenlenecek.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nden 64 sporcunun katılacağı müsabakalarda, üst düzey bilardocuların yarışacağı belirtildi.

Diğer yandan, turnuvaya Isparta Belediyesi Başkanlığı da destek verecek.

Isparta Bİlardo İl Temsilcisi Özkan Özfidan, Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege - Akdeniz Bölgesi Turnuvasıyla Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman'ı anacaklarını belirterek, “Turnuvaya yoğun katılım bekliyoruz. Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'na desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.