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Isparta'da meydan ve sokaklar tam kapanmada boş kaldı

Isparta’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, normal günlerde yoğun olan meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Isparta'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, normal günlerde yoğun olan meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında ise polis ekipleri denetim yaptı.


Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ikinci gününde de meydan, cadde, sokak ve parklara sessizlik hakimdi. Ispartalılar'ın alınan tedbirlere büyük oranda uyduğu görüldü.


Kentin çeşitli noktalarında sabit ekipler araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara yönelik belge ve kimlik kontrolleri gerçekleştirdiler. Isparta Valiliği koordinesinde oluşturulan denetim ekipleri ise kent genelinde iş yeri denetimleri yaparak belirlenen kurallara uyulup uymadığını denetlediler. Ekipler iş yerlerinin kapanma saatlerinde de kontrollerini sürdürdü.


17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla kent merkezinde ve ilçelerindeki denetimler 24 saat aralıksız devam edecek.

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