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Isparta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen 6 yaralı

Isparta’da Eğirdir-Gelendost karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Isparta'da Eğirdir-Gelendost karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü öğretmen 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.30 sıralarında Isparta - Konya Yolu Eğirdir Gelendost istikameti Karabağlar mevkiinde meydana geldi. Konya istikametinden Isparta istikametine giden 32 ABB 150 plakalı araç ile Isparta istikametinden Gelendost istikametine giden öğretmenlerin bulunduğu 07 FV 765 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan A.A, B.U., H.B., Y.Y., M.E., A.A, M.E, olay yerine gelen ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındılar. Durumu ağır olan bir kişi Isparta Şehir Hastanesi'ne hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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