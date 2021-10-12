Isparta'da müebbet hapis istenen Gamze'nin katil zanlısına 18 yıl hapis cezası

Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nu kaldığı apartta bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada 18 yıl hapis cezası aldı. Baba Mehmet Esgicioğlu, bu kararı beklemediklerini belirterek, “İtiraz hakkımızı kullanacağız. Mücadelemiz devam edecek” dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulundan 2019'da mezun olduktan sonra kentte bir çağrı merkezinde çalışan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020 günü sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, Gamze'nin erkek arkadaşı Hasan Bölüm, ile M.K., İ.O.B. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan Hasan B., tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan B'nin ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, M.K.'nın ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın altıncı duruşmasına tutuklu sanık Hasan B., taraf avukatları ve Gamze'nin babası Mehmet Esgicioğlu katıldı.

Sanığa 18 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet istenen Hasan B'ye suç vasfının değiştiği, öldürme değil, yaralama kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verdi. ‘Suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan yargılanan Muharrem K. ise beraat etti. Mahkeme, Muharrem K. hakkında suçu bildirmemekten yeni bir soruşturma açılmasına karar verdi.

“Yaralama kastıyla hareket ettiği yönünde karar verdi”

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Mehmet Esgicioğlu'nun avukatı Fatih Durmaz, sanık Hasan B., hakkında ‘kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandığını belirterek, mahkeme heyetinin suç vasfının değiştiği, sanığın öldürme değil yaralama kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verdiğini söyledi.

Durmaz, “Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı. Biz burada suç vasfıyla ilgili, suç vasfının değişmesiyle ilgili itirazlarımız olacak. Çünkü biz kasten öldürme saikiyle sanığın hareket ettiğini düşünüyorduk. Baştan itibaren o şekilde beyanlarımızı sunmuştuk. Çünkü toplanan deliller, adli tıp raporu da Gamze'deki bıçak yarasının ölüme sebebiyet verecek nitelikte olduğu ve sanığın da Gamze'nin telefonunda bulunan bir mesaj üzerine öldürme kastıyla hareket ettiği şeklinde delillerin toplandığını, iddianamenin o şekilde düzenlendiğini görmüştük. Ancak mahkeme heyeti bunun 81'inci madde değil, 83'üncü maddeye ilişkin olduğunu ve burada da oy birliği ile değil, oy çokluğu ile karar verildi. Bunun gerekçesini gerekçeli kararda göreceğiz. Diğer bir üyenin ne şekilde muhalefet şerhi düştüğünü açıklamasında göreceğiz” dedi.

“Diğer sanık delilleri yok etme suçundan beraat etti”

Avukat Fatih Durmaz, diğer sanık Muharrem K.'nın suç delillerini yok etme suçundan beraat ettiğini belirtti. Durmaz, “Savcılık aşamasında eğer Muharrem bu delilleri saklamaya yönelik bir fiil gerçekleştirmediyse Türk Ceza Kanuna göre halen işlenmekte olan bir suçu makamlara bildirmemekte de bir suçtur diye, ihmali davranışla ölüme sebebiyet verebilir, bildirilmesi gerekir diye şeklinde defalarca suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak bunlar reddetmişti. Fakat mahkeme, sanık Muharrem hakkında soruşturma açılması gerektiğini düşünerek, ayrı bir madde uygulanmasını öngördü. Muharrem hakkında suçu bildirmemeden soruşturma başlayacak” diye konuştu.

“İtirazlarımızı devam ettireceğiz”

Sanık Hasan Bölüm hakkında bekledikleri cezanın müebbet hapis olduğunu kaydeden Durmaz, “Sanığın kasten adam öldürmeye yönelik eyleminden cezalandırılması ve müebbet ceza almasını istiyorduk. Bizim beklediğimiz karardan maalesef dönülmüş oldu, iddianameden dönülmüş oldu. Suç vasfının değişmesi şeklinde hüküm kurulmuş oldu. Gerekçeli karar yazılmadan önce biz gerekli süre tutum dilekçemizi verip itirazlarımızı edeceğiz. Gerekçeli karardan sonra bunu bir üst mahkemeye taşıyacağız. Sanığın en üst ceza maddesinden cezalandırılması için itirazlarımızı devam ettireceğiz. İstinafta suç vasfıyla ilgili bir değişiklik olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Durmaz, diğer sanık Muharrem K. hakkında mahkemenin suçu bildirmeme nedeniyle yeni bir soruşturma açılmasına karar verdiğini bildirdi.

Durmaz, Hasan B'nin son olarak Gamze'yi istemeden yaraladığını söylediğini ve beraatini talep ettiğini ancak mahkemenin 18 yıl hapis cezası verdiğini sözlerine ekledi.

“Mücadelemiz devam edecek”

Baba Mehmet Esgicioğlu da kararın beklemedikleri şekilde verildiğini söyledi. Esgicioğlu, “Beklediğimiz ceza değil ne yazık ki mahkemenin değişmesiyle cezamız daha fazla olacaktı. Yüce mahkemeye saygımız sonsuz. İtiraz hakkımızı kullanacağız. Mücadelemiz devam edecek” dedi.