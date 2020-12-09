Isparta'da narkotik operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 11'i tutuklandı

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında 100 şüpheli yakalanırken, bunlardan 11'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Kasım ayı içerisinde narkotik operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan, 171,03 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 79,36 gram eroin maddesi, 62,37 metamfetamin maddesi, 126 adet ecstasy hap, 52 adet sentetik ecza, 7,43 gram esrar maddesi, 0,78 gram kokain maddesi ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılırken, 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.