İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında yapılan 20 şok uygulamada 550 şahıs sorgulanarak, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar sonucunda 6 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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