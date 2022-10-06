Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında yapılan 20 şok uygulamada 550 şahıs sorgulanarak, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 6 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.