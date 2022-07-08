Isparta'da “Nefes” operasyonu: 4 gözaltı

Isparta'da “Nefes” operasyonu çerçevesinde iş yerlerinde yapılan aramada kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken, 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak yollardan elde edilen veya illegal şekilde üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışılan ve bu şekilde vergi kaybına yol açanlar ile haksız kazanç elde edenlere yönelik Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde “Nefes” operasyonu düzenlendi. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bazı iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 38 bin 500 doldurulmuş makaron, 98 adet nargile kömürü, 237 adet puro, 19 paket değişik markalarda kaçak sigara, 15 adet elektronik nargile, 26 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Suç unsuru malzemelere el konulurken, 4 şüpheliye 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu çerçevesinde adli işlem yapıldığı bildirildi.