Isparta'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'u korona virüse yakalandı, 300 kişi hayatını kaybetti

Isparta'da yılın üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda geçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu, 2020 yılının Mart ayında başlayan korona virüs (Covid-19) pandemi süreciyle ilgili son rakamları paylaştı.

“300 vatandaşımız rahmetli oldu”

Kentte tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi bir yılı aşkın süredir Covid-19 mücadelesi verildiğini belirten Vali Seymenoğlu, ellerinden gelen üstün gayreti göstermelerine rağmen bir türlü istedikleri rakamlara ulaşamadıklarını söyledi. Vali Seymenoğlu, “Bugüne kadar toplam test sayısı 242 bin 897. Bunlardan pozitif çıkanlar 48 bin 35. Nüfusun tamamına oranlarsak ilk günden bugüne kadar yaklaşık yüzde 10 pozitif vaka ile karşılaşmışız. Bunların büyük kısmı tedaviye olumlu cevap vermiş, hayatına devam etmiş. Yaklaşık 300 vatandaşımız da rahmetli oldu” diye konuştu.

“İl genelinde 543 pozitif vaka var”

Şuanda il genelinde 543 pozitif vaka bulunduğuna değinen Vali Ömer Seymenoğlu, “Hastanede klinikte yatan Covid-19 teşhisi konulmuş 29 vatandaşımız, yoğun bakımda 6, entübede de 6 vatandaşımız var. Hastanedeki sayımız oldukça azalmış durumda. İl genelinde de sayımız azalmış ama bu rakamla biz yine de iller sıralamasında 100 bin kişide yüzde 72 oranla ortalamanın üzerinde sıralardayız. Sayımız az ama diğer illerin sayıları demek ki çok daha az” dedi.

Vali Seymenoğlu, kentte aşılama çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.