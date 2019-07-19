Isparta'da, OGM tarafından son 2 yılda 305 bin lavanta fidanı desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Isparta'da son 2 yılda 7 aileye sağlanan 24 bin 500 liralık destek ile 16 hektar alana 305 bin adet lavanta fidanı dikildi.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'lik kısmı ile, Türkiye'deki lavanta üretiminin yüzde 93'lük kısmını tek başına karşılayan Isparta, son yıllarda kırsal turizmle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

OGM, yapılan ORKÖY desteklemeleri ile lavanta üretiminin artırıldığını belirterek son 2 yılda 7 aileye toplam 24 bin 500 lira tutarında destek sağlandığını kaydetti. Bu kapsamda son 2 yılda 160 hektarlık alanda 305 bin adet adet daha lavanta fidanı dikildiğini vurgulayan Orman Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en fazla gül yetiştiren ili olan Isparta, son yıllarda Genel Müdürlüğümüz ORKÖY kredi destekleriyle lavanta üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Itri bitkilerin yetiştirilmesi noktasında uygun ekolojik şartlara sahip olan bölgemizde yaygın olarak yetiştirilmeye başlanan lavanta ilimizde turizm potansiyelinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak ve Çukurören köylerinde üretilen lavanta ile Türkiye üretiminin yüzde 93'ü karşılanmakta olup Türkiye'de ilk defa ekolojik turizmin geliştirilmesi, kıraç ve boş arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY Şube Müdürlüğünce 2015 yılında tip proje ile Keçiborlu Çukurören köyünde 3 aileye 10 bin 500 TL, Keçiborlu Kuyucak köyünde 4 aileye 14 bin TL olmak üzere, toplam 7 aileye 24 bin 500 TL lavanta desteklemesi yapılarak vatandaşlara alternatif geçim kaynağı yollarının sağlanmasından sonra çalışmalar neticesini vermeye başladı. Bölge Müdürlüğümüzce son 2 yılda gelir getirici tür tesisi kapsamında, 160 hektar alanda 305 bin adet lavanta fidanı dikilerek, yöre halkının geçim kaynağı ve bölge turizminin gelişmesine destek verildi”.