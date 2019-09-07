Isparta'da öğrenci, asker ve tatilci yolcuların otobüs seferi yoğunluğu

Isparta'da üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve mevcut öğrencilerin memleketlerinden dönüşleri, tatil bitimi ile kentte eğitim gören askerlerin memleketlerine dönüşleri dolayısıyla otogarda normalin 3-4 katı oranında düzenlenen ek seferler de artırılıyor. Yaklaşık bir hafta süresince aynı yoğunluğun devam etmesini beklediklerini aktaran özel bir firma yetkilisi Serhat Tanrıverdi, “Bugünden itibaren, önümüzdeki bir haftalık sürede yaklaşık 60-70 bin civarında bir öğrenci gelişi bekliyoruz” dedi.

Isparta'da üniversite öğrencilerinin memleketlerinden dönüşü, tatili bitenlerin gidiş dönüşleri ve kentte eğitim gören askerlerin yemin törenleri sonrasında memleketlerine dönüşleri nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor.

Eylül ayının ilk haftalarında özellikle üniversitelilerin gidiş gelişleri sebebiyle yaklaşık 1 hafta devam etmesi beklenen yoğunluk süresince yaklaşık 60-70 civarında yolcu taşımacılığı yapılacağı öngörülüyor.

“Şu anda normal seferlerimizin hepsi dolu, ek seferleri de artırmaya çalışıyoruz”

Isparta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerindeki yolcu kapasiteleri dolan firmaların büyük çoğunluğunun, normalin 3-4 katı oranında ek seferler düzenlediğini aktaran özel firma yetkilisi Serhat Tanrıverdi, “Yoğunluk durumu bugün itibariyle başladı. Bugün yemin töreni yapan askerlerimiz var, onlar da memleketlerine gidiyorlar. Isparta'daki üniversiteleri kazanan kardeşlerimiz var, onlar geliyorlar. Kayıtlarla birlikte öğrencilerin gelmesi, bu haftadan itibaren otogarlarda kendini hissettirmeye başladı. Şu anda normal seferlerimizin hepsi dolu. Ek seferler düzenliyoruz, o da yeterli gelmiyor, bunları daha da artırmaya çalışıyoruz. Bu ara yolcu kapasitemiz bayağı yüksek. Yoğunluk şu anda normal dönemdeki seferlerin 3-4 katı fazlası talep var” dedi.

“Bir haftada 60 -70 üniversiteli yolcu bekliyoruz”

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Karadeniz Bölgesi illeri yolcularının yoğunlukta olduğunu dile getiren Tanrıverdi, “Genelde uzun yol seferleri yoğunlukta. İstanbul, Ankara ve Karadeniz Bölgesi seferlerimize daha fazla talep alıyoruz. Büyük şehirlerimize genellikle yoğun talep alıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi illere daha fazla sefer yapıyoruz. En fazla İstanbul'a ek sefer düzenlemek zorunda kalıyoruz. Şu anda otobüs seferlerini kullanacak ortalama 10 binin üzerinde öğrenci bekliyoruz. Yeni kayıtlar var, eski öğrencilerin de gelmesini hesaba katarsak, 40 - 50 bin civarında. Toplamda 60-70 bin civarında bir öğrenci gelişi bekliyoruz. Bu süre ortalama bir hafta sürer diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.