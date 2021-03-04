Isparta'da öğrencilere afet eğitimi verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Ayvalıpınar Ortaokulu'nun öğrencilerine afet eğitimi verilirken, uygulamalı tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan öğrenciler AFAD arama ve kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından afetlere hazırlıklı bir Türkiye oluşturmak, toplumda önlem alma kültürü pekiştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda toplumun her kesimine AFAD İl Müdürlüğünce afet eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte Sütçüler Ayvalıpınar Ortaokulu'nda minik öğrencilere afet eğitimi verilerek tatbikat yapıldı. Öğrencilere AFAD Eğitim Uzmanı Şengül Dokur tarafından deprem anında yapılması gereken hayat kurtarıcı bilgiler verilirken eğitimin ardından deprem tatbikatı yaptırıldı. Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan öğrenciler AFAD arama ve kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Eğitimlere Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca ve ilçe protokolü de katıldı.

Tatbikatın sonunda öğrenciler eğitim veren ekibe teşekkür ederek, “Deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğrendik, çök kapan taktiği yaptık, kıpırdamadan durarak ekipleri bekledik, ekipler panik yapamadan sakince bizi enkaz altından çıkardılar” diye konuştular.