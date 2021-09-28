Isparta'da öğrencilere bilinçli su kullanımı anlatıldı

Isparta'da su tasarrufunun sağlanması ve suyun bilinçli kullanılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere su okuryazarlığı eğitimi verildi. Eğitimlerde suyun israf edilmeden kullanılması gerektiği anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden Mühendis Sakine Aygün ve Mühendis Osman Mesci tarafından Sav ve Kuleönü beldelerindeki ilkokul 3 ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik "Su Okuryazarlığı" sloganıyla "Tarımda suyun etkin ve verimli kullanılması, su tasarrufu ve bilinçli su tüketimi" konulu eğitim verildi. Eğitimde öğrencilere kişi başına düşen yıllık su miktarına göre Türkiye'nin su azlığı yaşayan ülkeler sınıfında olduğu bu nedenle kuraklığa karşı tedbir alınması, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği anlatıldı.

Eğitimde sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında salma sulama yöntemlerinin uygulandığı, tarımda su tasarrufu sağlanması için basınçlı sulama yöntemlerine geçilmesi ve böylelikle en az yüzde 50 su tasarrufu sağlanabileceği vurgulandı.

Okul bahçelerinde örnek damla sulama sistemi kurularak, öğrencilere damla sulama sisteminin çalışması uygulamalı olarak gösterildi.