Isparta'da öğrencilere yüzme dersi

Isparta'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yüzme dersi verilmeye başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve öğrencilerin Beden Eğitimi ve Oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçlayan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda başladı. Proje kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri nezaretinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yüzme dersleri veriliyor. Proje 1'er aylık periyotlarda ve 3 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.