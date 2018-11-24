Isparta'da öğretmenler moral depoladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle öğretmenler arası Voleybol ve Masa Tenisi turnuvası düzenlendi.

Eğirdir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen öğretmenler arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası neşe içinde geçti. 10 Okul takımının mücadele ettiği Voleybol turnuvasında Barla İlkokulu takımı birinciliği göğüslerken, Yukarı Gökdere Mustafa Köklü Ortaokulu takımı ikinci, Gökçehöyük Ortaokulu takımı üçüncü, Sarıidris Ortaokulu takımı dördüncü oldu.

FairPlay Ödülü ise Bağlar Ortaokulu takımının oldu. Masa Tenisi Turnuvasına 7 Kadın, 12 erkek öğretmen katıldı.

Kadınlar arasında dereceye giren öğretmenler de ise; birinci Meryem Uzunyol (Gökçehöyük Ortaokulu), ikinci Hatice Topkatya (Gökçehöyük Ortaokulu), üçüncü Demet Bedel Armut (Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi) oldu.

Masa Tenisi Erkeklerde Gökçehöyük Ortaokulu öğretmenleri ödülleri topladı.

Öğretmenler arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak için düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasında Gökçehöyük Ortaokulu öğretmenleri ödülleri topladı. Masa Tenisi turnuvası sonucunda birinci Kadir Babur, ikinci Sami Özer, üçüncü ise Enes Doğru oldu.

Öğretmenlerin kupa ve madalyalarını Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Serhan Altay ve hakem öğretmenler tarafından takdim edildi.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Turnuvalarımız oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Öğretmenlerimizin yoğun ilgisi bizleri de memnun etti. Turnuvalara katılan ve dereceye giren bütün arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.