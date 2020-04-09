Isparta'da öğretmenlere uzaktan eğitim ‘Uzaktan Eğitim E-Konferansları' ile anlatılacak

Isparta'da öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı üniversitelerdeki uzman akademisyenlerin katılımlarıyla Uzaktan Eğitim E-Konferansları düzenlenecek.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü de Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim çalışmalarına il bazında destek verebilmek için kentteki öğretmenlere yönelik Uzaktan Eğitim E-Konferansları düzenleyecek. 15-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uzaktan Eğitim E-Konferanslarına, 6 farklı üniversiteden uzman akademisyenler katılacak.

“Öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışma”

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Uzaktan Eğitim E-Konferansları 'nın Isparta Eğitim Akademisi kapsamında yapılacağını belirterek, “Her ne kadar okullara tatil olsa da öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim çalışması planladık. 15-17 Nisan'da ilk paketini uygulayacağız. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle alakalı neler yapabilirler, dünyada hangi araçlar var, bu araçları nasıl kullanabilirler, bunları Isparta genelindeki öğretmenlerimize öğretmek adına böyle bir çalışma planladık. Kurumsal gelişimimizi tamamlamak adına bunu yapıyoruz. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim portalı ile bu çalışmaya katılacaklar” dedi.

“Ana temamız uzaktan eğitim olacak”

Yılmaz, bu çalışmada ana temanın uzaktan eğitim olduğunu ifade ederek, “Bu çalışmamıza Anadolu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Binali Yıldırım Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nden kıymetli akademisyenlerimiz katılacaklar. Öğretmenlerimizin katılımıyla güzel bir eğitim olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.