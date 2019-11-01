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Isparta'da öğretmenlerin filedeki şampiyonu Yalvaç oldu

Isparta’da ilçeler arasında öğretmenler oluşan takımlar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında Yalvaçlı öğretmenler şampiyon oldu.

Isparta'da ilçeler arasında öğretmenler oluşan takımlar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında Yalvaçlı öğretmenler şampiyon oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası düzenledi. Isparta Işıkkent Spor Salonunda oynanan maçlar nefesleri kesti. Öğretmenler Turnuvasında bütün rakiplerini dize getiren Yalvaç Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı, 4-12 Kasım'da Mersin'de yapılacak bölge elemelerinde Isparta'yı temsil edecekler.

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