İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti

Isparta’da bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Veysel Aydemir, babasıyla gittiği domuz avında vurularak, hayatını kaybetti.

Isparta'da bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Veysel Aydemir, babasıyla gittiği domuz avında vurularak, hayatını kaybetti.


Olay, dün Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyü Bozyaka mevkiinde meydana geldi. Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Aydemir, babası Hüseyin Aydemir'le birlikte domuz avına çıktı. İddiaya göre, bir süre sonra Veysel Aydemir babasını telefonla arayarak vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.