Isparta'da okul müdürleri Covid-19 tedbirleri konusunda uyarıldı

Isparta'da yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okul müdürlerine özellikle Covid-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemler anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 6 Eylül'de başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı nedeniyle planlama toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer Büyükküpçü'nün de katıldığı toplantıda okul müdürlerine sene başında yapılması gereken iş ve işlemler aktarıldı. Ayrıca, Covid-19 nedeniyle alınması gereken önlemlerin anlatıldığı toplantıda öğrencilerin okula maskeyle gelmeleri, sosyal mesafeye uyulması, dezenfektanların bulunması ve sık sık kontrol edilmesi, teneffüslerde sınıfların havalandırılması gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Toplantıda okul müdürlerinden özellikle teneffüslerde nöbetçi öğretmenlerin daha dikkatli olmaları konusunda hatırlatmalar yapılırken, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tam zamanlı olarak yüz yüze yapılacak olsa da öğrencilerin EBA'dan yararlanmaları konusunda teşvik edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.