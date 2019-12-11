Isparta'da okul taşıtının çarptığı motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında okul taşıtının çarptığı yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.15 sıralarında kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Hakan O. yönetimindeki 32 C 0036 plakalı okul taşıtı, İran uyruklu Muhammed Hüseyin (21) idaresindeki 32 AAD 870 plakalı motosikletle 3010-3011. sokakların kesişiminde çarpıştı. Talihsiz kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken okul taşıtı ve motosiklette de maddi hasar oluştu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği İran Uyruklu Hüseyin, daha sonra gerekli tedavileri yapılmak üzere ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Yabancı uyruklu sürücü Muhammed Hüseyin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.