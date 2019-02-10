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Isparta'da okul yangını

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde bir lisenin atölye bölümünde çıkan yangın korku dolu anlat yaşattı.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir lisenin atölye bölümünde çıkan yangın korku dolu anlat yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Uluborlu Endüstri Meslek Lisesi'nin atölye bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, okulun çatısı kısmına da sıçradı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.


Yangın söndürme çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.

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