Isparta'da okulda çıkan yangın

Isparta'nın Uluborlu ilçesindeki lisenin kullanılmayan ek binasında çıkan yangında çatı kısmı tamamen küle dönerken, olayla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, “Eğitim ve öğretim açısından herhangi bir sorun yok, yangının çıkış nedeni araştırılıyor” dedi.

Uluborlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kullanılmayan tek katlı ek binada akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlat yaşattı. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı belirtilen yangına, Uluborlu'dan 2, Senirkent'ten 1 ve Keçiborlu'dan 2 olmak üzere toplam 5 itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, okuldaki tek katlı boş bina kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yıldırım: “Herhangi bir sıkıntı yok”

Öte yandan, yangınla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Yıldırım, “Bugün saat 18.00 sıralarında Uluborlu ilçemizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski, boş ve kullanılmayan bölümündeki çatıda bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın, 19.30 sıralarında tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Binada öğrenci ve personel bulunmadığından, herhangi bir risk durumu söz konusu değil. Eğitim ve öğretim açısından da herhangi bir sıkıntı yok” dedi.