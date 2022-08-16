Isparta'da okulların tadilat ve bakım çalışmaları için 600 milyon lira ödenek

Isparta'da 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için yeni yapım okullar, güçlendirme, tadilat ve bakım çalışmaları için 600 milyon lira ödenek ayrıldı

Haziran ayında başlayan yaz tatilinin ardından 19 okulda güçlendirme işlemleri devam ederken inşaatları devam eden 9 yeni okuldan 3'nün geçici kabul işlemleri yapılarak yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle buluşacak.

Isparta Valisi Aydın Baruş il merkezinde tadilat işlemleri devam eden ve yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve okul idarecilerinden bilgi alan Vali Baruş, güçlendirme çalışmaları devam eden Nazmi Toker Ortaokulu, Süleyman Demirel Fen Lisesi, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu ile yapımları yeni tamamlanan 4 derslikli Kızılay Anaokulu ve 16 derslikli Şehit Hasan Hüseyin Gül Ortaokulu'ndaki çalışmaları yerinde görerek yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.