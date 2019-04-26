Isparta'da Otizm Farkındalık Yürüyüşü

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi tarafından, Isparta'da otizmde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) ile Isparta Güvercin Severler Derneği'nin de destek verdiği yürüyüşte güvercin salımı yapıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, ‘Farkındalık' oluşturmak isteyen SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticilerinin düzenlediği yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

Isparta Endüstri Meslek Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, hastane yöneticileri, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler, otizmli çocuklar ve aileleri de katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, ‘Biz Otizmin Farkındayız, Ya Siz? Otizmin Farkındayım, Onların Yanındayım, Ben Otizmi olan bir çocuğum Otistik değilim' gibi pankartlar taşıdılar.

Valilik önünde son bulan yürüyüşte, otizme dikkat çeken Vali Yardımcısı Kubalı yaptığı konuşmada, “Devletimizin ve Sayın Valimizin bu tür konulardaki hassasiyeti bilinmektedir. Devlet olarak bizlerde gerekeni yapmaktayız. Anne ve babalara bu konuda önemli görevler düşmektedir. Bebekler için ilk 18 ay çok önemlidir. Otizmde erken teşhis ve yoğun özel eğitim çok önemlidir” dedi.

Yürüyüş sonunda Isparta Güvercin Severler Derneği Başkanı Ömer Çivici de, otizmli çocukları yalnız bırakmayarak, çocuklar için valilik önünde güvercin salımı gerçekleştirerek, etkinliğe renk kattı.