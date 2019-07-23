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Isparta'da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücüsü kaçtı

Isparta’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu.

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Duvarda asılı kalan araç sürücüsü kaza yerinden kaçarken, polisin yaptığı incelemede aracın plaka ve şase numaralarının birbirini tutmadığı ortaya çıktı.


Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1843.Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi belirlenemeyen sürücü kontrolündeki 06 TG 997 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 3 metre derinlikteki evin bahçesine uçtu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kaza yapan sürücüyü bulamadı. Kaza yapan araç üzerinde incelemelerde bulunan polisin yaptığı kontrolde ise otomobilin motor şase numarası ile plakanın uyuşmadığı tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken , plaka, şase uyuşmazlığı bulunan aracı da yediemin otoparkına kaldırdı. Polis kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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