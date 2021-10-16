Isparta'da otomobil ile pat pat aracı çarpıştı: 1 ölü

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Senirkent Eğirdir yolunda meydana geldi. Senirkent-Şuhut-Yalvaç-Eğirdir yolu Dörtyol Kavşağı'nda Yunus Emre Koldemir (26) kullandığı 06 CDP 507 plakalı otomobil ile Ali Köse(59) idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada Ali Köse ağır yaralanırken İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı Köse Senirkent devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ali Köse tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.