Isparta'da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Isparta'da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Isparta-Konya karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta'dan Eğirdir istikametine seyreden Mustafa K. (19) yönetimindeki 06 TYC 23 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Takla atarak savrulan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Feci kazada, sürücü Mustafa K. ile beraberinde bulunan annesi Şerif K. (49) ve kardeşi K.K. (7) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline, 112 Acil sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza sonrasında otomobil adeta hurdaya dönerek, kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.