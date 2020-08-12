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Isparta'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Isparta karayolu Kervansaray Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yılmaz yönetimindeki 32 LP 079 plakalı otomobil ile Hasan Akçay yönetimindeki 15 PD 945 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenler hemen 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücü Yılmaz ile Nevin Serçe, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.

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