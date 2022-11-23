İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da otomobil yol süpürme aracına çarptı: 2 ölü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin yol süpürme aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin yol süpürme aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Şarkikaraağaç ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Çakıroğlu'nun (73) kullandığı 32 SK 438 plakalı otomobil, Alcıklar mevkisinde Karayollarına ait 07 LFR 46 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki eşi Şerife Çakıroğlu'nun (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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