İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da otomobilin çarptığı domuz telef oldu

Isparta-Konya Karayolu üzerinde otomobilin, yola çıkan domuza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında domuz telef oldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Isparta - Konya Karayolu üzeri Gelendost ilçesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Konya istikametine seyreden otomobil, Akmescit mevkiinde yola çıkan domuza çarptı. Talihsiz kazada domuz olay yerinde telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.


Öte yandan yetkililer, bölgede yolculuk yapan sürücülerin bu tür kazalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.